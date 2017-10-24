Греция осталась без новостей — журналисты бастуют

Афины , , 08:53 — REGNUM Двухсуточная забастовка сотрудников СМИ началась в Греции. С соответствующим заявлением выступили Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

Акция началась в 24 октября в 6:00 (время совпадает с московским) и продлится до утра 26 октября. На этот период большая часть новостных ресурсов приостановит работу, новостей не будет на радио и ТВ.

Организаторы акции отмечают, что намерены таким образом защитить Единую журналистскую организацию дополнительного страхования и помощи EDOEAP, которая позволяет сотрудникам СМИ получать дополнительные пенсии и медицинские услуги.

Также в числе требований бастующих — сохранение системы дополнительного социального страхования. Профсоюзы возмущены нарушением трудовых и социальных прав работников прессы и ограничениями свободы печати.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября МИД России предупредил о забастовках профсоюзов в Италии, Франции и Бельгии и связанных с ними возможных транспортных сбоях. Так, во Франции из-за акций могли наблюдаться сбои в работе аэропортов.

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