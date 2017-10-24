Daily Mirror: Ким Чен ЫН прошелся по улицам Нью-Йорка

Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM В Нью-Йорке пранкстер QPark нанял двойника главы КНДР Ким Чен Ына, чтобы привести его в небоскреб, владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пранкстер притворился телохранителем двойника северокорейского лидера и вместе с ним прошелся по улицам Нью-Йорка. Прохожие спрашивали псевдо-Ким Чен Ына, почему он приехал в Америку, вспоминали о его дружбе с баскетболистом Деннисом Родманом и просили сфотографироваться.

На Уолл-стрит пранкстер и двойник зашли в Трамп-билдинг. Они спросили у охранника, не видел ли он Дональда Трампа. Тот ответил, что это секретная инфрмация.

После QPark объявил всем присутствующим, что «высший руководитель благодарит всех», после чего «Ким Чен Ын» помахал рукой, и пара покинула здание.

Напомним, отношения между США и КНДР ухудшились после испытаний Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет.

В сентябре Трамп заявил, что разберется с Ким Чен Ыном и что это должны были сделать еще предыдущие президенты Америки. Он также пообещал полностью уничтожить КНДР.

Северокорейский лидер счел речь Трампа объявлением войны. Он пригрозил нанести удар по территории США в неожиданный момент.

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