Очередное ослабление: юань продолжает дешеветь

Пекин, , 08:34 — REGNUM По состоянию на 24 октября центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,6268 юаня за доллар. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте Народного банка Китая.

Таким образом, национальная валюта КНР продолжила цепочку ослаблений, уступив доллару США еще 63 базисных пункта. В качестве главной причины продолжительного ослабления китайской валюты Пекин рассматривает финансовую активность иностранных государств, пишет «Чжунго жибао».

Ослабление китайской валюты было заранее спрогнозировано большинством западных экономистов из США и Европы, по расчетам которых юань продолжит дешеветь вплоть до отметки 6,7 юаня за доллар.

Ряд экспертов полагает, что Пекин умышленно деноминирует собственную валюту с целью стимулирования экспорта — локомотива китайской экономики. Власти КНР подобные обвинения отвергают, считая их «абсолютно беспочвенными».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 23 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6205 юаня за доллар. Таким образом, очередная рабочая неделя началась с ослабления китайской валюты, которая на этот раз подешевела на 113 базисных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая рабочая неделя началась с очередного ослабления китайского юаня