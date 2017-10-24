Родители девушки, виновной в ДТП в Харькове, окажут помощь пострадавшим

Харьков, Украина, , 07:45 — REGNUM Любую помощь родственникам погибших и пострадавшим в ходе ДТП в Харькове окажут родители виновницы происшествия, сообщает 23 октября городской портал Харькова «Городской дозор».

Согласно сообщению, родители девушки, виновной в гибели пятерых человек, самостоятельно решили опубликовать обращение ко всем пострадавшим в инциденте. В опубликованном обращении говорится, то семьям погибшим будет оказана посильная финансовая помощь.

Читайте также: Авария в Харькове: в крови убийцы на Lexus нашли наркотики

«Все, что мы можем сделать для семей погибших — мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей», — говорят родители девушки, совершившей на внедорожнике страшное ДТП.

Также родственники виновницы аварии отметили, что инцидент произошел из-за того, что автомобиль их дочери был сбит другим автомобилем. Родители подчеркнули, что решение суда должно быть справедливым по отношению ко всем виновникам аварии.

Читайте также: В Харькове после аварии с пятью погибшими пропала женщина

«Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП», — сказали родственники нарушительницы дорожной безопасности.

Напомним, 18 октября в Харькове произошла авария с участием двух автомобилей. В результате один из автомобилей — внедорожник Lexus RS — буквально смел прохожих с тротуара. Погибли пятеро человек, еще шестеро были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады: В смертельном ДТП в Харькове участвовал сотрудник СБУ

Читайте развитие сюжета: Сотрудник ДПС погиб в ДТП в Орловской области