Девушка, потеющая кровью, попала в больницу

Рим, 24 октября 2017, 07:41 — REGNUM В Италии госпитализировали 21-летнюю девушку с кровотечением из ладоней и лица без признаков повреждения кожи. У неё диагностировали редкое заболевание — гематидроз, передает FOX.
Как рассказала пациентка, подобный недуг наблюдается у неё уже на протяжении трех лет. Приступы длятся от одной до пяти минут, во время которых у девушки наблюдается кровавое потоотделение.
Такое происходит, когда девушка спит или занимается физическими упражнениями. Ситуация усугубляется во время стрессовых ситуаций.
Из-за необычной болезни девушка была вынуждена изолироваться от общества, из-за чего её депрессия и паническое расстройство усилились.
Врачи установили, что девушка страдает гематидрозом. Это редкое заболевание, при котором пот смешивается с кровью и просачивается через кожу. Такие симптомы вызваны поражением стенок сосудов.
Пациентке назначили курс лекарств, которые должны укрепить сосудистую систему и снизить стресс. Это помогло снизить симптомы, но не излечило болезнь полностью.
Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике девушка плакала кровавыми слезами и потела кровью. Кроме того, она страдала носовыми кровотечениями и выпадением волос. Лишь спустя четыре года врачи смогли поставить пациентке диагноз гематидроз.
Читайте ранее в этом сюжете: Вирус Коксаки на курортах Турции: Минздрав РФ выпустил памятку для туристов