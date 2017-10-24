Девушка, потеющая кровью, попала в больницу

Рим, , 07:41 — REGNUM В Италии госпитализировали 21-летнюю девушку с кровотечением из ладоней и лица без признаков повреждения кожи. У неё диагностировали редкое заболевание — гематидроз, передает FOX.

Как рассказала пациентка, подобный недуг наблюдается у неё уже на протяжении трех лет. Приступы длятся от одной до пяти минут, во время которых у девушки наблюдается кровавое потоотделение.

Такое происходит, когда девушка спит или занимается физическими упражнениями. Ситуация усугубляется во время стрессовых ситуаций.

Из-за необычной болезни девушка была вынуждена изолироваться от общества, из-за чего её депрессия и паническое расстройство усилились.

Врачи установили, что девушка страдает гематидрозом. Это редкое заболевание, при котором пот смешивается с кровью и просачивается через кожу. Такие симптомы вызваны поражением стенок сосудов.

Пациентке назначили курс лекарств, которые должны укрепить сосудистую систему и снизить стресс. Это помогло снизить симптомы, но не излечило болезнь полностью.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике девушка плакала кровавыми слезами и потела кровью. Кроме того, она страдала носовыми кровотечениями и выпадением волос. Лишь спустя четыре года врачи смогли поставить пациентке диагноз гематидроз.

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