Только на татарском: республиканские гранты для педагогов и учёных продлили

Казань, , 06:28 — REGNUM Действие грантовой программы, разработанной для поддержки учёных и преподавателей, работающих по программам высшего и среднего профессионального образования на татарском языке, решено не ограничивать 2016 годом. Кабинет министров Татарии исключил из профильного положения о предоставлении грантов указание на год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные гранты утверждены в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы». Средства на них выделяются в форме субсидий из бюджета региона, а грантодателем выступает кабинет министров республики через уполномоченное учреждение — Академию наук РТ. Одна из целей программы — создание условий для сохранения и развития татарского языка как языка науки и образования в регионе.

Отбор заявок от учёных и преподавателей, осуществляющих научно-исследовательскую и педагогическую деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования на татарском языке, ведётся конкурсной комиссией. Всего выделяется шесть грантов по 200 тыс. рублей каждый. Конкурс проводится по шести блокам-направлениям: татарский язык, литература, фольклор и искусство; история региона и татарского народа; региональные проблемы образования; медицина, биология, экология, сельскохозяйственные науки; математика, физика, химия, геология и география и проблемы машиностроения и строительные технологии, информационные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем, в число госпрограмм с низким исполнением по итогам за январь-июнь 2017 года попали и те, что отвечают за поддержку языка. Так, программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа» была исполнена на 10,3%, а программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ» только на 17,6%. Но при этом на последнюю было затрачено свыше 24,645 млн рублей. Ещё 7,34 млн рублей ушли на «мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России».

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Напомним, в Татарии на сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина проходит прокурорская проверка добровольности изучения татарского языка в школах. Это вызвало многочисленные споры между сторонниками и противниками обязательности преподавания данного языка в общеобразовательных учебных заведениях.

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