Китай помог 86 тыс. сирийским школьникам в Ливане собраться в школу

Бейрут, , 05:50 — REGNUM Китайская гуманитарная помощь в виде канцелярии для школьников и студентов была передана более чем 86 тыс. сирийских беженцев в Ливане, сообщает 23 октября агентство «Синьхуа».

Помощь была доставлена послом КНР в Ливане Ваном Кэцзяном вместе с министром образования Ливана Марваном Хамаде и представителем ЮНИСЕФ в Иордании Таней Шапюиза.

Пожертвования были сделаны в рамках кампании по обеспечении всех детей необходимыми для образования вещами, которая проводится совместно Министерством образования Ливана и ООН.

Посредством кампании ливанское правительство хочет обеспечить всем детям равный доступ к образованию вне зависимости от национальности.

Шапюиза поприветствовала китайское участие в проекте, которое помогло 86 тыс. учеников собраться в школу, говорится в заявлении ООН.

Со своей стороны, Хамаде также отметил длительную поддержку Ливана со стороны Китая.

«Мы благодарим Китай за продолжающуюся поддержку Ливана по многим фронтам с момента начала кризиса. Эта помощь от братской страны, которая любит Сирию и Ливан», — заявил он.

Ван отметил, что китайская помощь призвана выразить сочувствие и поддержку сирийским беженцам, а также помочь правительству Ливана справиться с наплывом беженцев.

«Мы искренне желаем, чтобы сирийские беженцы вернулись на их родину по мере выработки политического решения в Сирии в том ключе, чтобы беженцы могли жить в атмосфере безопасности, мира и процветания», — заявил в ответной речи китайский посол.

Напомним, что президент Ливана Мишель Аун заявил в сентябре во время официального визита во Францию, что его страна не намерена дожидаться добровольного возвращения беженцев в Сирию, а начнет «помогать» им вернуться, поскольку большинство районов страны «теперь в безопасности».

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