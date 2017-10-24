Спекуляция на рублях: во Владивостоке активно продают новые банкноты

Владивосток, , 05:36 — REGNUM Настоящую спекуляцию на новых российских денежных банкнотах устроили в Приморском крае. Все желающие могут приобрести купюру номиналом в 200 и 2000 рублей. Объявления с предложением подобных сделок размещены на популярном сайте объявлений farpost.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, купюру в 200 рублей с изображением памятника затопленным кораблям в Севастополе, с одной стороны, и государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Херсонес Таврический», с другой, предлагают приобрести за 300−350 рублей.

«В наличии осталось 10 шт», — сообщает продавец.

Купюру номиналом в 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» в Амурской области и моста на остров Русский во Владивостоке предлагают приобрести за 2300−2500 рублей.

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Комплект купюр 200 и 2000 рублей можно купить за 2600 рублей.

Новые купюры продавцы предлагают получить и по почте — отправка посылки обойдётся от 298 рублей. Предусмотрена доставка по Владивостоку — 300 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ выпустил новые банкноты 12 октября 2017 года. Первыми купюры поступили в банки Приморского края 18 октября.

Жители единственного островного региона России обратили внимание, что Сахалин на купюре в 2000 рублей выглядит так, словно он соединён с материком перешейком и упрекнули Центробанк и Госзнак: «Не знают географию!».

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В Гознаке пояснили, что ширина Невельского пролива, отделяющего Сахалин от материка, составляет всего 7,3 километра, что в масштабе изображения на банкноте составило около 80 микрон (восемь сотых миллиметра).