Оптимизация образования: в Татарии ликвидируют филиал колледжа

Камско-Устьинский район, Татария, , 05:14 — REGNUM В Татарии по решению кабинета министров региона ликвидируется филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чистопольский многопрофильный колледж». Он прекратит работу в селе Теньки и посёлке городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района. Подобный шаг власти обосновали наиболее эффективным использованием трудовых ресурсов, целью повышения качества подготовки специалистов и созданием условия для реализации востребованных программ среднего профобразования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С предложением о ликвидации выступило министерство образования и науки РТ. На момент принятия данного решения в филиале обучалось 16 человек. Шесть из них получали профессии повара и кондитера. Их с согласия родителей переведут в государственное автономное профессиональное учреждение «Апастовский аграрный колледж». Ещё 10 студентов ликвидируемого филиала учебного учреждения перевели в головной офис колледжа, где они продолжат обучение на судового моториста.

Имущество, которое остаётся после ликвидации филиала в пгт Куйбышевский Затон, перейдёт на праве оперативного управления кадетской школе. Остальные помещения и участки передадут в собственность муниципального района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о закрытии единственного в России филиала другого учебного заведения, расположенного в Казани. Открытый в 2008 году филиал Суриковского института планировался, как плацдарм для подготовки художников со всего Поволжья, и в первый набор попали жители сразу нескольких регионов. Но на этапе создания не был решён вопрос финансовой подведомственности, что в итоге и привело к недостатку финансирования и закрытию. 19 студентов последнего набора закончат обучение в головном вузе.

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