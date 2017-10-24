Полиция разогнала демонстрацию хасидов в Иерусалиме

Иерусалим, Израиль, , 02:53 — REGNUM Демонстрация ультраортодоксов Израиля, проходившая в Иерусалиме, закончилась столкновениями с полицией и арестами, передает Associated Press.

Митинг радикального иудейского движения «Пелег Йерушалми» 23 октября собрал на улицах Иерусалима несколько тысяч человек, выступающих против службы хасидов в армии и арестов членов движения, уклоняющихся от воинской обязанности.

К вечеру митинг перерос в массовые беспорядки. В ответ на требование полиции о прекращении демонстрации, хасиды вступили в бой с силами правопорядка. Полиция применила против демонстрантов спецсредства и водометы. Арестованы 12 человек.

Напомним, в Израиле существует всеобщая воинская повинность, с 18 лет служить в армии обязаны и женщины, и мужчины. Но для хасидов и других ультраортодоксальных иудейских общин в 2015 году было сделано исключение — потому как они «служат стране молитвой».

Однако в сентябре 2017 года Верховный суд отменил действовавший закон, освобождающий хасидов от службы в армии, что привело к массовым протестам.

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