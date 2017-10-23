Врачи оценили перспективы выздоровления пострадавшей ведущей «Эха Москвы»

Москва, , 22:50 — REGNUM Медики рассчитывают на благоприятный исход лечения пострадавшей журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Об этом заместитель мэра Москвы Леонид Печатников сообщил главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову, о чём тот проинформировал в своём Telegram-канале.

По словам Венедиктова, в НИИ имени Склифосовского, где в настоящее время находится Фельгенгауеэр, прошел консилиум специалистов по патологии головы и шеи.

«Согласовано лечение, согласована тактика действий. Голосовые связки не задеты», — сообщил главред «Эха «Москва», добавив, что «консилиум рассчитывает на благоприятный исход лечения».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября мужчина прошёл в здание, где располагается редакция «Эха Москвы», брызнув охраннику в лицо газом из баллончика, после чего пробрался в помещение радиостанции, где ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею.

Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. К настоящему времени журналистку прооперировали, её вели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нападавший мужчина был задержан. На допросе в полиции он заявил, что в течение нескольких лет общался с журналисткой телепатически, в результате чего у него усилилась личная неприязнь к Татьяне Фельгенгауэр, что и послужило поводом для нападения на нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Напавшего на журналистку «Эха Москвы» проверят психиатры