Глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии собрался в отставку

Москва, , 21:18 — REGNUM Глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Павел Уваров заявил, что написал заявление об уходе. Об этом он заявил журналистам сегодня, 23 октября.

«Четыре года — это срок моей ротации. Каждый понимает в меру своей испорченности, но я считаю, что все, можно уходить. Просто в последние дни вскрылись какие-то обстоятельства, которых раньше никто не учитывал, с двумя авторефератами там, и так далее», — сказал Уваров.

Уваров отметил, что его заявление об отставке ещё не подписано и когда это произойдёт ему не известно. Также Уваров заявил, что его отставка «может быть и связывает» свой уход с ситуацией с диссертацией министра культуры Владимира Мединского, но в его заявлении об уходе об этом ничего не написано.

Напомним, ранее сегодня экспертный совет ВАК покинул другой преподаватель Высшей школы экономики — Олег Будницкий. Свое решение покинуть ВАК Будницкий объяснил тем, что президиум ВАК принял решение сохранить учёную степень доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертный совет ВАК, куда входят Будницкий и Уваров настаивал на том, что Мединского необходимо лишить учёной степени, так как его диссертация антинаучна.

Напомним, ранее сегодня Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за министром культуры Владимиром Мединским.

В Минобрнауки выразили глубокую озабоченность решением президиума ВАК, так как оно было принято вразрез с приказом министерства. Согласно этому приказу, должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории в случае расхождения их позиций. Этого не было сделано.