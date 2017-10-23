Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Москва, 23 октября 2017, 20:53 — REGNUM Горнолыжные комплексы «Роза Хутор» и «Горки Город» в сочинской Красной Поляне вошли топ-10 российских горнолыжных курортов зимнего сезона 2017−2018 годов, составленном аналитическим агентством «Турстат».
«В Сочи горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Горки Город» в Красной Поляне посетили более 1,2 миллиона человек в зимний сезон 2016−2017 годов», — говорится в отчёте агентства.
Лидером рейтинга стал горнолыжный курорт Шерегеш на Алтае, который в прошлогодний сезон посетили 1 млн человек.
Самыми популярными горнолыжными курортами Подмосковья оказались «Сорочаны», «Волен», «Степаново» и «Яхрома» в Дмитровском районе, а также «Снеж.ком» в Красногорске. В Ленинградской области — «Игора» (Приозерский район), «Охта Парк» (Всеволожский район), «Красное озеро» (Коробицыно).
В Москве самыми популярными горнолыжными комплексами названы «Кант», «Воробьевы горы», «Лата Трэк», «Ново-Переделкино», «Куркино», «Севастопольский проспект».
Топ-10 горнолыжных курортов страны выглядит следующим образом:
- Шерегеш (Таштагол, Кемеровская область)
- «Роза Хутор» (Красная Поляна, Сочи)
- «Сорочаны» (Дмитровский район, Московская область)
- Домбай (Карачаево-Черкесия)
- «Игора» (Приозерский район, Ленинградская область)
- «Горки Город» (Красная Поляна, Сочи)
- «Бобровый лог» (Красноярск)
- «Эльбрус» (Кабардино-Балкария)
- «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область)
- «Свияжские холмы» (деревня Савино, Татария)