Реновация по-собянински: Москву ждут миллионы тонн мусора

Москва, , 20:51 — REGNUM Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский перепутал цифры, говоря, что в Москве в результате реализации проекта реновации планируется 30 млн тонн строительных отходов. Об этом сегодня, 23 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил эколог Александр Закондырин.

«30 миллионов тонн — абсолютно реальная цифра, с той лишь разницей, что такое количество мусора появится не за всю программу реновации, а только лишь за год её работы, — пояснил Закондырин. — Меня вообще удивляет, что об этом говорит Кульбачевский. Он ведь далёк от этого, но периодически лезет не в свои дела, хотя про строительные отходы ничего не знает. По своей функциональной деятельности департамент природопользования не имеет никакого отношения к теме строительных отходов».

По мнению эколога, такие комментарии со стороны столичного чиновника говорят о его непрофессионализме:

«Надо понимать, что такое программа реновации, что такое 4,5 тысячи домов, которые подлежат сносу, и представлять примерное количество отходов в тоннах, которое в результате появляется. Если он этого не понимает, мне очень жаль».

Кроме того, он высказался и относительно замечания Кульбачевского о том, что существующих мощностей для переработки отходов достаточно, а сама проблема мусора раздута.

«Она, может быть, и считалась бы раздутой, если бы знать, куда эти отходы захоранивать, — подчеркнул Закондырин. — Если бы у нас были свободные мощности, это было бы нормально. Но таких мощностей просто нет».

Напомним, что 23 октября глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что в результате реализации проекта реновации в Москве планируется около 30 млн тонн строительных отходов.

При этом чиновник заверил, что указанный объём не станет критическим для столичного региона.

«На сегодняшний день Москва производит около 10 млн тонн строительных отходов в год, — утверждает Кульбачевский. — Так как программа реновации рассчитана на 15 лет, то предполагается, что в среднем в год будет образовываться 2 млн тонн отходов. Таким образом, программа сноса пятиэтажек на 20% увеличит производство строительных отходов в Москве».

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Отметим также, что мусорная проблема в Москве стоит особенно остро. Мэрия до сих пор не дала исчерпывающего ответа относительно судьбы мусорного полигона «Малинки», дальнейшая эксплуатация которого грозит местным жителям самым настоящим экологическим бедствием. Чиновникам, которые, как оказалось, даже правильных цифр назвать не могут, до этого дела нет. По всей видимости, они добиваются повторения истории с мусорным полигоном «Кучино», смрад от которого перестал травить жителей Балашихи лишь после вмешательства главы государства.

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