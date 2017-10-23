«Матильду» пришли «защищать» с огнетушителями

Санкт-Петербург, , 21:22 — REGNUM На призыв активистов монархических организаций к «молитвенному стоянию» против демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда» в пятимиллионном Петербурге откликнулись несколько десятков человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Мариинском театре вечером 23 октября проходит премьерный показ скандальной ленты, которая выходит в широкий прокат 26 октября. Большинство зрителей петербургской премьеры были специально приглашены организаторами показа, однако за весьма высокую плату можно было и приобрести билет.

Вокруг театра сотрудники правоохранительных органов организовали усиленные меры безопасности, стояли машины полиции и ОМОН Росгвардии.

Активисты, которые выступают против фильма, собрались вокруг памятника Михаилу Глинке напротив Мариинского театра.

Они читали молитвы, общались с журналистами и объясняли свою негативную позицию по отношению к фильму Учителя. В руках у собравшихся были иконы и различные изображения царской семьи.

Еще две бабушки ходили вокруг Мариинского театра с маленькими иконами и читали молитву против фильма — олицетворяя подобие крестного хода. Позже собравшиеся встали в несколько одиночных пикетов уже непосредственно около здания Новой сцены Мариинского театра.

Сюда же пришли и сторонники фильма «Матильда» из молодежного оппозиционного движения «Весна»: молодой человек и две девушки.

У них в руках были огнетушители — как намёк на готовность встать на пути возможных «поджигателей» из числа противников «Матильды». Напомним, ранее атаке с использованием огня подвергся кинотеатр в Екатеринбурге, киностудия в Петербурге и автомобили у офиса адвоката режиссера фильма в столице.

Впрочем, никаких поджигателей у Мариинского театра не наблюдалось.

Полиция отвела молодых активистов в сторону, долго с ними общалась. Но закончилось всё лишь перепиской их личных данных: задерживать никого не стали.

У театра был замечен известный петербургский игрок «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Он посмотрел на плакаты пришедших противников и сторонников фильма и поделился своим мнением с журналистами.

«Когда сумасшедшие объединяются в стаю, это становится опасно, — заявил Друзь. — Плакат, на котором написано что-то про русского царя, для меня смешон, потому что никакой он не русский царь, он император. Люди не понимают и пишут, выступают. Но имеют право, любой человек имеет право… Но если начнут поджигать, я надеюсь, что того, кто подожжет — посадят».

Напомним, фильм «Матильда», вольно интерпретируя исторические события, рассказывает об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II.

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