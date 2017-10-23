«Криптовалютному государству» отказали в проведении шествия у стен Кремля

Москва, , 20:34 — REGNUM Мэрия Москвы отклонила заявку на проведение шествия по Красной площади в поддержку легализации криптовалют в России. Об этом сообщила RNS пресс-секретарь столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

По её словам, заявка была отклонена на основании закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в соответствии с которым уведомления о проведении публичного мероприятия должны подаваться не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10 дней до его предполагаемого проведения.

«Уведомление поступило 16 октября, то есть более чем за 15 дней до дня проведения мероприятия, и в соответствии с частью 5 статьи 5 указанного закона организаторы не вправе проводить его», — пояснила представитель мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что общественная организация «Криптовалютное государство» подала заявку на проведении 23 октября шествия по Красной площади в поддержку легализации виртуальных валют.

Как сообщалось на странице группы Cryptonet в соцсети Facebook, цель акции — «показать власти масштабность небезразличных к криптовалютам людей и заставить их принять соответствующие законы по легализации виртуальных денег в России».

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