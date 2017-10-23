В ООН назвали причины африканского экстремизма

Брюссель, , 20:49 — REGNUM Бедность, маргинализация и слабая работа органов власти среди молодёжи являются первичными причинами, из-за которых молодые африканцы вступают в экстремистские организации, согласно новому исследованию Программы развития ООН (ПРООН), представленному в Брюсселе, 23 октября сообщает агентство KUNA.

«Не религиозная идеология подталкивает молодое поколение к экстремизму», — заявила глава офиса ПРООН в Брюсселе Барбара Песке-Монтейру.

Новый доклад ПРООН основан на опросе 495 членов экстремистских группировок, таких как «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Быстрый рост агрессивного экстремизма в Африке представляет собой угрозу глобальному миру, стабильности и развитию», — отметила Песке-Монтейру.

В исследовании также указано, что насильственные действия со стороны органов власти или злоупотребление властью являются одной из главных причин вступления в экстремистскую группировку.

«Хотя более половины респондентов заявили, что вступили в экстремистскую группу по религиозным мотивам, 57% респондентов признались, что почти не понимают суть религиозных текстов и их интерпретаций или вообще не читают религиозные тексты», — заявил представитель ПРООН в Африке Мохамед Яхья.

Исследователи также пришли к выводу, что среди опрошенных, получивших по меньшей мере шестилетнее религиозное образование, вероятность присоединения к радикалам достигает 32%.

Напомним, в Африке в период с 2011 года до 2016 года около 33 тыс. мужчин, женщин и детей погибли в результате насильственных экстремистских атак.

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