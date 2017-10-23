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Путин впервые подписал указ о приеме в гражданство РФ с принятием присяги

Общество

Новые 62 гражданина России принесут присягу гражданина Российской Федерации

Москва, 23 октября 2017, 20:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин впервые подписал указ о приеме иностранцев в гражданство РФ, требующий принесения ими присяги, сообщает 23 октября официальный портал правовой информации.

По новому указу 62 человека и их несовершеннолетние дети станут гражданами России. В тексте указа отмечается, что все они «приобретают гражданство РФ со дня принесения каждым из них присяги гражданина Российской Федерации». Принимать присягу обязаны все лица, достигшие возраста 18 лет, а дети становятся гражданами России после принесения присяги их родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Владимир Путин подписал закон, требующий принятия присяги новыми гражданами страны, а также упрощающий предоставление гражданства РФ гражданам Украины. Подписанный в июле закон начал действовать с 1 сентября 2017 года.

Присяга, текст которой закреплен в законе, приносится после принятия полномочными структурами решения о предоставлении гражданства РФ какому-либо претенденту. Отказ от принятия присяги влечет за собой отмену решения о предоставлении гражданства России.

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