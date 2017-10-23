Заболеваемость пневмонией в Новгородской области пошла на спад

Великий Новгород, , 20:09 — REGNUM В Новгородской области наблюдается спад заболеваемости пневмонией. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила главный педиатр Новгородской области Ирина Истомина.

По её словам, этого удалось достичь за счёт отмены занятий в школах.

«Мы работаем в предэпидемическом режиме и ожидаем, что на этой недели ситуация улучшится», — отметила Ирина Истомина.

По её словам, за последние сутки в больницы поступили два ребёнка. Некоторые заболевшие сегодня, 23 октября, уже покинули лечебные учреждения.

«Необходимые меры для профилактики распространения заболеваний приняты. Стационары работают в штатном режиме, плановые госпитализации не приостановлены. Мест достаточно, при необходимости мы готовы перераспределить потоки и освободить отделения», — пояснила главный педиатр области.

Всего в октябре внебольничной пневмонией в Новгородской области заболели 181 человек. На лечении в областных больницах — инфекционной и детской — находится 138 новгородцев. В основном, это дети в возрасте до двух лет и школьники 7−14 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по рекомендации управления Роспотребнадзора по Новгородской области с 21 октября школы Великого Новгорода ушли на досрочные каникулы. Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новгородской области в осенне-зимний период медики называют традиционным. Превышения эпидемического порога в регионе не отмечено.

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