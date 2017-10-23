Зауралье: вместо шести пандусов — пиар по телевизору

Курган, , 19:49 — REGNUM Правительство Зауралья вместо создания реальной доступной среды для инвалидов заказывает цикл телевизионных роликов на данную тему на канале, вещающем на территории города Кургана. Сведения о заказе от Управления по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области на сумму 630 тыс. рублей размещены на соответствующем сайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видеоролики, длительностью по 15 и 30 секунд, будут транслировать на телеканале со дня заключения государственного контракта по 25 декабря 2017 года. Курганцам должны прорекламировать создание доступной среды для инвалидов по ТВ не менее 253 раз. Вещать об этом будут почти круглосуточно: время выхода видеороликов в эфир застолбили в период с 06:00 до 24:00 часов. Аукцион намечен на 3 ноября 2017 года.

Возможно, в данных видеороликах расскажут, что по региональной программе «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году в Курганской области из регионального бюджета запланировано потратить 6 млн 641 тыс. рублей. При этом 630 тыс. рублей — это как минимум шесть пандусов. На один подъездный пандус, по оценкам специалистов, нужно 100 тыс. рублей — в зависимости от высоты готового крыльца. Согласно августовскому тендеру от психоневрологического интерната «Зеленый бор» с крыльцом пандус был оборудован чуть более за 300 тыс. рублей.

Отметим, 12 октября общественники Кургана провели итоги рейдов, оценивающих состояние доступной среды столицы Зауралья, и обнаружили не оборудованные специальными бордюрными камнями тротуары, несоответствующие требованиям доступности пандусы, а местами отсутствие оных. А у обследованных ими социальных учреждений они не нашли элементарных кнопок вызова для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Причем в программе «Доступная среда для инвалидов на 2016−2020 гг» четко сказано, что в сфере информации и связи затраты в 2017 году — 807,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 580 тыс. рублей. Из них «предусмотрены мероприятия по субтитрированию программ региональной телерадиовещательной компании, адаптации официальных сайтов органов исполнительной власти Курганской области, приобретению литературы специальных форматов для инвалидов по зрению и другие». Получается в «и другие» вкладываются основные бюджетные расходы по информационной строке? Конечно, правительственного ума дело, куда лучше деньги вложить. Ведь покритиковать журналисты горазды всегда и бесплатно.

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