ОНФ занялся проблемой персонифицированного финансирования в допобразовании

Москва, , 19:09 — REGNUM Эксперты Народного фронта на заявили о том, что в регионах России начали работу более 160 волонтерских кружков и секций, поддержку им готовы оказать 288 организаций из разных регионов страны. Стать образовательными волонтерами в рамках проекта ОНФ готовы более тысячи человек.

Эксперты сообщили, что в ближайшее время ОНФ совместно с Министерством финансов представит законопроект, который позволит законодательно закрепить механизм персонифицированного финансирования в дополнительном образовании.

Каждый третий ребенок в России сегодня все еще не имеет возможности заниматься в кружках и секциях.

«Основные причины — нет денег, чтобы платить за обучение или значительное расстояние до места работы кружков или секций», — заявила координатор проекта ОНФ «Равные возможности детям», депутат Госдумы Любовь Духанина.

«Эксперты Народного фронта проводили опрос родителей школьников по вопросам доступности качества дополнительного образования в России. Участие в мониторинге приняли 22,5 тыс. родителей. Результаты опроса показали, что 29% детей получают дополнительное образование. Причем, некоторые из них посещают не один, а два или три кружка. В то же время 18% детей посещают кружки на платной основе. В среднем одна семья платит за дополнительное образование ребенка в нашей стране 2,6 тыс. руб. в месяц, за двоих — около 3 тыс. руб. Расходы многодетных семей начинаются от 6,5 тыс. руб. Для большинства семей это очень большие деньги», — сказала Любовь Духанина.

Она добавила, что проект Народного фронта объединил усилия молодежных общественных организаций страны — Российского союза сельской молодежи, Ассоциации волонтерских центров, Российских студенческих отрядов.

«Мы запустили масштабную программу образовательного волонтерства. Это ответ на то, как нам в условиях ограниченных ресурсов обеспечить выполнение задач по увеличению числа кружков и секций. Это механизм вовлечения неравнодушных людей, которым есть чем поделиться, чему научить молодое поколение. Проект ОНФ «Равные возможности — детям» объединил вокруг себя общественные организации, и они активно начали работать в этом направлении. В регионах России уже начали работу более 160 волонтерских кружков и секций. Передавать детям свои знания и опыт на безвозмездной основе готовы уже более тысячи волонтеров. Желание помочь в открытии и работе кружков и секций выразили 288 организаций, — отметила Любовь Духанина, — Наши задачи — дальнейшее развитие волонтерства, упрощение лицензирования для организаций дополнительного образования и принятие закона, закрепляющего механизм персонифицированного финансирования в этой сфере».

Эксперты ОНФ рассказали о развитии применения персонифицированного сертификата дополнительного образования, с помощью которого можно оплатить кружок или секцию в любой государственной или частной организации. Так, уже более 30 тысяч детей уже используют сертификаты на бесплатное посещение детьми кружков и секций. В настоящее время механизм проходит апробацию в 9 субъектах России: Вологодская, Тульская, Астраханская, Тюменская области, Пермский край, Республики Бурятия, Татарстан, Саха (Якутия), ХМАО-Югра.

Мониторинг, проведённый ОНФ в пилотных регионах среди 3 тысяч родителей и более 200 педагогов дополнительного образования, показал, что введение образовательного сертификата одобряют 78% родителей — по их мнению, это создает для ребёнка новые возможности получения дополнительного образования, посещения кружков и секций.

«Государство сегодня финансирует систему образования, исходя из принципа «есть кружок, он работает, значит, надо дать денег на его дальнейшее финансирование, — отметил эксперт проекта ОНФ «Равные возможности — детям», старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Семён Славин, — При введении сертификатов родители говорят, что теперь выбирать программу по интересам стало намного удобнее. Программа соответствует интересам детей, интересна их родителям, потому что ребенок получает то, что соответствует его возрасту и развивает его в той области, которая ему необходима».

Любовь Духанина сообщила о том, что ОНФ совместно с Министерством финансов в ближайшее время представит законопроект, который позволит законодательно закрепить механизм персонифицированного финансирования в дополнительном образовании.