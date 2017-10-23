Пенсионерам Ярославской области прожиточный минимум увеличат на 61 рубль?

Ярославль, , 18:55 — REGNUM Члены комитета по социальной политике, демографической политике и здравоохранению областной думы приняли решение установить прожиточный минимум для пенсионеров в Ярославской области на 2018 год в размере 8224 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной думе.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в облдуму законопроект о величине прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год. В нем предложено оставить его на уровне 2017 года — это 8163 рубля. Глава региона обосновал, что прожиточный минимум выводится на основе стоимости потребительской корзины пенсионера, а она, как считает правительство региона, в этом году становилась дешевле. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год, рассчитанная как с использованием консервативного варианта прогноза потребительских цен, так и благоприятного, меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2017 год. Но губернатор, заботясь о пенсионерах, предложил не снижать прожиточный минимум, а просто оставить его на уровне этого года. Депутаты долго не могли понять это обстоятельство — цены растут, а стоимость потребительской корзины уменьшается.

Депутаты Николай Александрычев и Лариса Ушакова предложили добавить 61 рубль, как и год назад.

«Мы не понимает, почему 61, а не 65? Нам так и не смогли объяснить. Мы предлагали добавить к минимуму 327 рублей. Это уровень инфляции в 4%. Завтра на заседании думы будем отстаивать эту поправку. Мы же покупаем продукты, платим за услуги и видим как растут цены, а нас убеждают, что инфляции нет и ничего не дорожает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Кузнецова.

Вопрос о величине прожиточного минимума для пенсионеров будет рассмотрен завтра на очередном заседании Ярославской областной думы. Закон должен быть принят в двух чтениях.