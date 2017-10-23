В Москве деревья будут прививать для повышения иммунитета

Москва, , 17:59 — REGNUM Власти Москвы изучают передовые технологии при уходе за деревьями и планируют делать растениям прививки с целью повышения их иммунитета и улучшения общего состояния, заявил 23 октября руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на VII научно-практической конференции, посвященной экологическим проблемам Московского региона.

Чиновник отметил, что в настоящее время привитие деревьев с целью улучшения их общего состояния является распространённой практикой во многих мегаполисах на Западе.

Затрагивая сроки внедрения данной технологии, Кульбачевский сказал, что в Москве метод находится на стадии изучения. Однако, по его мнению, до внедрения пройдет немного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Антон Кульбачевский заявил, что в результате выполнения программы реновации в Москве будет создано 30 млн тонн строительных отходов. Однако чиновник сказал, что серьезных проблем для столичного региона эти отходы не создадут, так как существующих мощностей уже хватает для их переработки.

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