Реновация завалит Москву 30 миллионами тонн отходов

Москва, , 17:13 — REGNUM В результате реализации проекта реновации в Москве планируется около 30 млн тонн строительных отходов, заявил 23 октября руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его мнению, планируемое количество отходов не станет критическим для столичного региона. На сегодняшний день Москва производит около 10 млн тонн строительных отходов в год. Так как программа реновации рассчитана на 15 лет, то предполагается, что в среднем в год будет образовываться 2 миллиона тонн отходов. Таким образом, программа сноса пятиэтажек на 20% увеличит производство строительных отходов в Москве.

По словам Кульбачевского, существующих мощностей для переработки отходов достаточно, чтобы справиться с этой нагрузкой.

«Поэтому проблемы никакой нет, зачастую ее просто «раздувают», — считает чиновник.

Глава департамента природопользования также добавил, что отходы не будут вывозиться в другие регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прямой линии президент России Владимир Путин направил поручения правительству РФ представить предложения по ликвидации полигонов отходов и усилению ответственности юридических лиц, отвечающих за их эксплуатацию.

О сложной экологической ситуации вокруг полигона ТБО «Кучино» в городе Балашихе Московской области Путину стало известно в ходе прямой линии 15 июня 2017 года.

23 июня 2017 было принято решение закрыть свалку. При этом полигон «Кучино» принимал львиную долю строительных отходов города Москвы. Министр экологии Московской области Александр Коган сказал, что на месте полигона отходов может появиться горнолыжный спуск.

Читайте также: У компании, управляющей свалкой «Кучино», отзывают лицензию

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура проверит ответственных за эксплуатацию свалки в Балашихе