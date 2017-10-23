Пенсионную систему в РФ могут уничтожить: ещё раз о планах правительства

Москва, , 16:45 — REGNUM Повышение минимального трудового стажа приведёт к сокращению числа пенсионеров, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. В этом, по его мнению, как раз и состоит подлинная цель, которая движет реформаторами отечественной пенсионной системы. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 октября, комментируя информацию о запланированном правительственными чиновниками увеличении минимального трудового стажа.

«В современных условиях получить какой-то фиксированный полноценный стаж очень трудно, — отметил он. — Рыночная система в России чрезвычайно хаотична, а требования очень велики. Люди часто меняют работу или работают без официальной регистрации. Они таким образом будут отсечены от пенсии в принципе, так как не смогут набрать этот трудовой стаж. Пенсионный возраст же по закону станет не временем выхода на пенсию, если человек этого хочет, а временем, когда он сможет подавать заявку на возможное получение пенсии. Это очень печально, так как в сущности это новый шаг к ликвидации пенсионной системы в России».

Читайте также: В РФ вместо пенсионного возраста могут повысить минимальный стаж

По мнению экономиста, все социальные отчисления в таком случае становятся бессмысленными. Чем больше человек будет отдавать государству, тем меньше он станет получать.

«Налоги приобретают репрессивный характер, — уверен Колташов. — Это взносы, взамен которых вы не получаете социальных гарантий. Если эта мера будет принята, она может серьёзно повлиять на сознание россиян. Они поймут, что государство фактически от них полностью отдалилось, перестало быть социальным, а значит, стало для них не партнёром, а просто институтом, который хочет получать деньги, но ничего взамен не даёт. Эти шаги, предлагаемые либералами, означают развод общества с государством. Последствия будут очень серьёзными, потому что всё, на чём держится текущая социально-политическая стабильность в России, это наследие социального государства советской эпохи или его частей. Чем меньше таких частей останется, тем сложнее будет ситуация».

При этом негативными социальными последствиями дело не ограничится. Пострадает и экономика.

«Многие люди не будут даже нацеливаться на то, чтобы в принципе когда-нибудь стать пенсионерами, — прогнозирует экономист. — Эти меры наглядно объяснят людям, что нет никакого смысла рассчитывать на пенсию и перечислять свои деньги государству. Напротив, они будут говорить своему работодателю: «Оформляйте меня не на полную ставку, а так, чтобы официально зарабатывать как можно меньше, а на руки получать как можно больше».

Политические последствия также не заставят себя долго ждать. Эти либеральные реформы непременно повлияют и на политическую ситуацию в стране, причём далеко не в лучшую сторону.

«В условиях, когда медицина во многом стала платной, пенсию люди могут не получить, их детей забирают в армию, вводят налоги на имущество и взимают отчисления с заработной платы, у населения может возникнуть закономерный вопрос: а зачем нам это всё?» — говорит Колташов.

Напомним, как сообщили «Ведомости», в настоящее время в правительстве активно обсуждается возможность увеличения минимального трудового стажа. Эта неоднозначная мера якобы должна мотивировать россиян работать дольше и выходить из «серого сектора». Если задуманное воплотится в жизнь, пенсия будет рассчитываться с учётом заработка человека за определённый период времени. Чем больше окажется стаж, тем крупнее будет сумма, которую станет получать человек, вышедший на заслуженный отдых. Минтруд, в свою очередь, категорически опровергает появившиеся слухи.

Читайте также: Не обсуждается: Минтруд опроверг сообщения о повышении трудового стажа