В Москве к эпидемии гриппа увеличат число бригад неотложной помощи

Москва, , 16:16 — REGNUM Неотложная и скорая помощь будут бороться с эпидемией гриппа в Москве в едином режиме, заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников 23 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что неотложная помощь перешла в подчинение скорой помощи, и все бригады «неотложки» будут задействованы на эпидемии также как и бригады скорой помощи.

«Мы переподчинили неотложку скорой помощи. Сегодня скорая и неотложная помощь работают в едином режиме с единой диспетчерской. Количество бригад, скорее неотложной помощи, будет увеличиваться. Также будет увеличиваться количество детских врачей, которые будут задействованы на эпидемии, ординаторов и аспирантов медицинских вузов», — подчеркнул заммэра.

Чиновник также добавил, что перед правительством Москвы стоит задача добиться максимальной вакцинации населения.

«За прошлый год все вакцинируемые если и болели, то это был не грипп. Осложнений мы почти не видели. Никакое увеличение количества машин, врачей, медсестер не будет превалировать над эффектом вакцинации. В 2017 году мы должны привить 50% москвичей», — пообещал Печатников.

Добавим, согласно отчёту правительства Москвы, оказание скорой медицинской помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе в городе Москве осуществляется 1019 бригадами. Среднее время прибытия бригады на место вызова за 9 месяцев 2017 года — 11,7 мин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве также заявили, что в разы сократилась смертность от сосудисто-сердечных заболеваний.