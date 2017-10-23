Из кризиса хотят выехать за счёт пенсионеров?

Москва, , 16:04 — REGNUM Повышение пенсионного возраста только навредит экономике, считает завкафедрой политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что в правительстве снова задумались, как заставить пенсионеров работать дольше и больше.

В этот раз речь идет о повышении минимального трудового стажа, которое эксперты ИА REGNUM истолковали, как попытку прощупать общественное мнение на предмет увеличения сроков выхода граждан РФ на пенсию.

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«Главной целью сегодня стало покончить с бюджетным дефицитом, — отметил Дзарасов. — Разумеется, это делается в первую очередь за счёт социальных статей. Наша экономика оказалась недостаточно эффективной, чтобы выгодно разместить средства ПФ и обеспечить стабильные поступления и гарантии пенсионерам. Проблема в том, что и сам учёт пенсионеров поставлен нехорошо. Мы фактически не имеем чёткой централизованной базы, которая бы охватывала всех пенсионеров».

По мнению экономиста, главная причина этого в том, что реформаторы пенсионной системы придерживаются неолиберальных взглядов на экономику.

«Неолиберальная идеология бюджетной экономии выливается в чисто бухгалтерский подход к бюджету — сбалансировать его любой ценой, — пояснил Дзарасов. — Социальные обязательства стараются сбрасывать на регионы, а средств им не давать. У нас впервые планируется сокращение государственных расходов темпами, превышающими ожидаемые сокращения государственных доходов. Конечно, это не только в России. По всему миру проводится такая политика. Это неолиберальный ответ на кризис. Он будет неэффективен. В условиях мирового экономического кризиса мы должны заботиться о нашем внутреннем рынке. Отдалив выплаты пенсий, мы, конечно, сокращаем его. Между тем в 2016 году реальные доходы населения упали на 10% процентов. В таких условиях наступление на пенсионный возраст — это ещё один удар по внутреннему рынку».

По мнению Дзарасова, неолиберальные методы только угнетают экономический рост. Нигде в мире их проводники не добились экономического успеха.

«Если взять нашу страну, то в последние годы у нас произошло устойчивое перераспределение национального дохода в пользу крупного капитала, — констатировал он. — Доля заработной платы упала, а доля прибыли возросла. Причём в эти же годы увеличился вывоз капитала. Повышение доли прибыли не привело к притоку инвестиций и экономическому росту. Эти деньги пошли на Запад. Такая неолиберальная политика способствует перераспределению национального дохода и обостряет экономические проблемы, поскольку способствует сужению ёмкости внутреннего рынка. Повышение пенсионного возраста — это одна из мер такого рода, цель которых — перенести бремя кризиса на население. Расплачиваться за это придется усилением кризиса и проблемами с экономическим ростом».

Отметим, что 23 октября «Ведомости» сообщили, что в правительстве снова задумались, как заставить пенсионеров работать дольше и больше. Минтруд официально опроверг сообщения о запланированном повышении минимального трудового стажа, что однако не вызвало доверия у общественности и экспертов. К примеру, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Максим Амелин (КПРФ) охарактеризовал чиновничьи инициативы как антисоциальную меру, которая не красит государство. По его мнению, идея о повышении возраста для выхода на пенсию и инициатива увеличения стажа — это две стороны одной медали.

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