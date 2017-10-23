Прокуратура нашла «мертвые души» при организации спортивных мероприятий

Волово, Липецкая область, , 16:06 — REGNUM Прокуратура Волвского района Липецкой области выявила нарушения при расходовании бюджетных средств на организацию спортивно-массовых мероприятий в районе, заявили 23 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, сотрудниками прокуратуры были выявлены «мертвые души» в ведомости на оплату участникам соревнований, которые были задействованы в организации мероприятий (питание, судейство и другое).

В рамках доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 160 ч. 3 УК РФ «Присвоение».

Наказание в рамках данной статьи предполагает штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение права занимать должности на пять лет, либо лишение свободы сроком на шесть лет со штрафом до 10 тыс. рублей или без него и лишение свободы сроком на 1,6 лет,либо без такового.

Прокурор также направил материалы в межрайонный отдел МВД Тербунскиого района для возбуждения уголовного дела.