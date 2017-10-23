В Москве снова отчитались: смертей от инфарктов стало меньше

Москва, , 15:37 — REGNUM В Москве заметно снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников на пресс-брифинге «О результатах деятельности правительства Москвы в 2016—2017 годах в области социального развития» 23 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Основной прорыв, по его словам, связан с достижениями московского здравоохранения.

«На протяжении нескольких лет в Москве отчетливо снижается смертность. По состоянию на 2017 год, на 2,5% уменьшилась летальность от острого инфаркта миокарда, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря созданию в Москве инфарктно-инсультной сети удалось за очень короткий период в 5 раз уменьшить внутрибольничную летальность от инфаркта миокарда», — подчеркнул Леонид Печатников.

Он добавил, что Москва была признана мировым лидером в ВОЗ по приросту продолжительности жизни. Так, за последние 5 лет удалось прирастить 3 года продолжительности жизни.

Напомним, в 2016 году в Москве была создана «инфарктная сеть», в состав которой вошли 24 стационара. Согласно отчету правительства Москвы это позволило в 3 раза снизить больничную летальность от инфаркта миокарда. В 2017 году в Москве создана «инсультная сеть», включающая 8 медицинских организаций стационарного типа из числа региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.