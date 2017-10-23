Детский омбудсмен помогла вернуть ребенка семье, проживающей в Эстонии

Таллин, , 15:34 — REGNUM Информация о том, что органы опеки в Эстонии изъяли из семьи россиян, проживающих в Таллине, восьмилетнюю девочку Изабеллу, поступила в аппарат уполномоченного по правам детей при Президенте РФ Анны Кузнецовой в июле 2017 года.

Одной из основных претензий со стороны таллинских властей являлось тяжелое финансовое положение семьи, а не действия родителей в отношении ребенка, рассказали в пресс-службе.

«Анна Кузнецова незамедлительно связалась с посольством России в Эстонии. Выяснилось, что ребенок был изъят по решению суда до середины октября, после чего должно было состояться заседание органов опеки для вынесения окончательного решения по дальнейшей судьбе девочки. В аппарат Уполномоченного на протяжении этих месяцев поступала оперативная информация из посольства и МИД РФ об оказании семье помощи», — пояснили в аппарате детского омбудсмена.

В середине октября закончился трёхмесячный срок, определенный судом, и, по истечении 72 часов, поскольку социальными службами Эстонии не был заявлен иск о лишении родительских прав, ограничительные меры перестали действовать. Девочку вернули родителям — Анатолию Газаряну и Анне Михайловой.

«Решение о возвращении в семью принято — это самое важное, Изабелла хочет жить с родителями, и я рада, что ребенок снова с мамой и папой. Мы продолжим следить за судьбой семьи и окажем им всю возможную помощь», — сказала Анна Кузнецова.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественный совет при детском омбудсмене подвел итоги работы за год