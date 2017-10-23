За выходные в Курской области сотрудники ГАИ задержали 42 пьяных водителя

Курск, , 15:34 — REGNUM С 20 по 22 октября в Курской области сотрудники ГИБДД задержали 42 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 23 октября в пресс-службе курской Госавтоинспекции.

В прошедшие выходные сотрудники региональной Госавтоинспекции организовали мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

За 20 октября в Курске от управления автомобилем были отстранены четыре водителя. Всего за три дня три водителя отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения, и еще три водителя задержаны за данное правонарушение повторно, что является уголовно наказуемым деянием.

ГИБДД призывает всех граждан не оставаться равнодушными и сообщать о случаях управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2017 года правительство России внесло в Госдуму законопроект, уточняющий наступление ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде. Согласно законопроекту административная ответственность за правонарушение, предусмотренное ст. 12.8 КоАП, будет наступать в случае установления факта употребления алкоголя, вызывающее в том числе наличие этилового спирта в организме 0,3 грамма на литр крови и более.

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