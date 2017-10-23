Ушел из жизни один из основателей группы Marilyn Manson

Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Один из основателей группы Marilyn Manson Скотт Путески, также известный как Дейзи Берковиц, скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Independent.

«Один из основателей Marilyn Manson and the Spooky Kids Скотт Путески умер на 49 году жизни», — говорится в сообщении.

Издание не сообщает дату и место похорон музыканта, а также где произошла трагедия. Известно, что артист продолжительное время боролся с раком.

Marilyn Manson — американская рок-группа, основанная в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) в 1989 году.