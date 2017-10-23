Депардье продает особняк в Бельгии

Намюр, Бельгия, , 15:11 — REGNUM Французский актер и гражданин России Жерар Депардьепродает дорогостоящую виллу в Бельгии, предположительно, по причине краха бизнес-проектов в регионе, пишет 23 октября газета Dernier Heure.

Особняк в валлонской коммуне Эстемпюииактерприобрел в 2012 году. Объявление о продаже дома было опубликовано на сайте одной из компаний по продаже недвижимости в сентябре 2017 года. Общая площадь здания составляет 450 кв.м. Цена особняка не указана, но специалисты оценивают его не ниже €1,2 млн.

Газета отмечает, что решение о продаже недвижимости может быть связано с крахом нескольких компаний, принадлежащих Депардье. В 2015 году был закрыт его винный погреб в Эстемпьюи, а в 2016 году объявило о банкротстве еще одно предприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 года арбитражный суд Москвы взыскал с предпринимателяЕлены Лазаревой 5 млн рублей в пользу Жерара Депардье. Суд удовлетворил требования истца частично, Депардье требовал 7 млн рублей, которые были переведены со счета компании актерана счет компании предпринимателя, оказывающей юридические услуги.

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