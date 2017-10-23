Выход на пенсию: «За повышением стажа последует фиктивное трудоустройство»

Оренбург, , 15:45 — REGNUM Повышение стажа для выхода на пенсию как альтернативный вариант повышению пенсионного возраста имеет право на существование. Однако данная мера может иметь как негативные, так и позитивные последствия, отметила доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управленияОренбургского государственного университета Юлия Тюрина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя инициативу федеральной власти относительно возможной меры в рамках пенсионной реформы.

Экономист подчеркнула, что, по официальным данным, с каждым годом доля работающего населения снижается. Соотношение количества работающих и пенсионеров имеет тенденцию к резкому увеличению последних. Снижение доли работоспособного населения уменьшает объём поступающих страховых взносов, что сказывается на бюджете Пенсионного фонда России:

«Негативные последствия заключаются в том, что население отрицательно настроено на увеличение пенсионного возраста (по данным опросов), даже несмотря на мировой опыт, а относительно повышения стажа для выхода на пенсию следует отметить следующее. Бюджет государства, в том числе Пенсионного фонда, несомненно, с одной стороны возрастёт (ввиду увеличения отчислений с «белой» заработной платы, поскольку стаж можно будет подтвердить только на основании официального трудоустройства), с другой стороны — натолкнёт население к возможному фиктивному трудоустройству для подтверждения стажа и к выплатам минимальных зарплат, поскольку работники будут в некоторой степени зависимы от работодателя в этом вопросе».

Вместе с тем, эксперт отметила и позитивный аспект, который возможен для государства по причине роста поступлений страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Это позволит сократить дефицит бюджета и направить собранные средства для решения задач, стоящих перед государством.

«Вариант повышения стажа для выхода на пенсию лучше варианта повышения пенсионного возраста, поскольку российская практика показывает проблему дожития как мужчин, так и женщин (в большей степени мужчин) до пенсионного возраста», — считает доктор экономических наук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство осознало политическую нецелесообразность повышения пенсионного возраста. Сейчас федеральная власть в качестве меры повышения доходов Пенсионного фонда рассматривает увеличение минимального трудового стажа для выхода на пенсию. Добавим, ранее активно обсуждался вопрос повышения пенсионного возраста.

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