Прокуратура проверит сообщения о взимании платы за скорую помощь

Омск, , 14:13 — REGNUM Прокуратура Омской области проверит Колосовскую центральную районную больницу (ЦРБ) в связи с сообщениями СМИ о взимании платы за оказание услуг скорой медицинской помощи жителю деревни Кутырлы, сообщили 23 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка своевременности, качеству и полноте оказанной пациенту медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что с августа по октябрь 2017 года прокуратура выявила 1715 случаев нарушения законодательства о здравоохранении, в том числе при оказании скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2017 года в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники скорой медицинской помощи взяли 500 рублей на бензин с мужчины, которому потребовалась срочная госпитализация из-за внутреннего кровотечения. Родственники мужчины обратились в скорую помощь, на что получили ответ, что единственный автомобиль находятся в неисправном состоянии, и если мужчина хочет получить помощь, то ему придется заплатить 500 рублей. Инцидент произошел в деревне Кутырлы, Колосовского района Омской области.

В областном Минздраве корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в момент вызова скорой помощи автомобиль действительно находился в неисправном состоянии. В данном случае машину необходимо было вызывать из ближайшего населенного пункта, который находится в 25 км от поселка. Медсестра оценила ситуацию, как угрожающую жизни и предложила доставить больного на личном автомобиле одного из жителей поселка. Мужчина был доставлен в ЦРБ и прооперирован. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

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