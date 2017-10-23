«Реструктуризация»: в Казахстане уволили 200 нефтяников оператора NCOC

Атырау, Казахстан, , 13:49 — REGNUM В Казахстане оператор Северо-Каспийского проекта по добыче нефти и газа North Caspian Operating Company (NCOC) уволил 200 сотрудников, сообщает 23 октября Tengri News.

По словам руководителя управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилика Аубакирова, это связано с переходом от проектных работ к добыче нефти и газа на месторождении Кашаган, при этом компания начала расторгать договоры еще в 2015 году.

«Происходит реструктуризация. Уведомления были вручены 200 работникам. По состоянию на 21 октября 2017 года уведомления подписали 198 сотрудников», — заявил Аубакиров, ссылаясь на информацию, предоставленную NCOC.

Он добавил, что уволенным сотрудникам были выданы компенсации, при этом пока ни один работник не обратился в инспекцию труда.

«В случае подачи жалоб мы осуществим проверку», — подчеркнул чиновник.

Напомним, консорциум NCOC является оператором по добыче нефти и газа на месторождении Кашаган, геологические запасы которого официально оцениваются в 4,8 млрд тонн нефти. В апреле 2014 года оператор подтвердил необходимость полной замены газо‑ и нефтепровода на месторождении.

В сентябре 2016 года на месторождении Кашаган были возобновлены работы, а в ноябре того же года уровень добычи нефти и газа составлял более 75 тыс. баррелей в сутки. По прогнозам, к концу 2017 года на Кашагане будут добывать до 370 тыс. баррелей в сутки.

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