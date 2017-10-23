«Рекомендация по Мединскому»: Профессор ВШЭ покинул экспертный совет ВАК

Москва, , 13:28 — REGNUM Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Будницкий вышел из состава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), после того, как президиум ВАК вынес рекомендацию сохранить ученую степень министру культуры Владимиру Мединскому. Об этом сам Будницкий сообщил «Ведомостям».

По его словам, о своем решении он уже уведомил председателя экспертного совета Павла Уварова. При этом Будницкий подчеркнул, что его решение никак не связано с деятельностью самого экспертного совета. По словам профессора, он не может после «казуса Мединского» сотрудничать с ВАК.

По его мнению, заданные решением президиума комиссии стандарты «совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своим решением президиум ВАК рекомендовал Министерству образования и науки сохранить за министром культуры РФ степень доктора наук. По итогам рассмотрения вопроса глава ведомства Ольга Васильева сообщила сотрудникам СМИ, что очень рада завершению этой процедуры и поблагодарила Мединского за четкие ответы.

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