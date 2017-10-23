Соратник Яроша нашел у украинца в крови «ген воина»

Киев, , 12:54 — REGNUM Владислав Литвин, командир 5-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дал 22 октября развернутое интервью порталу apostrophe.ua.

Начальник подразделения Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящейся под командованием известного радикального националиста Дмитрия Яроша, рассказал издательству о нюансах службы в «добробате», о генотипе настоящего украинского вояки, о «тяготах и лишениях» гражданской войны на востоке Украины, о подготовке к «зачисткам» штурмовых подразделений и о порче боевой техники не желающем идти в бой личным составом «збройных» сил Украины.

Читайте также: В Донбассе наёмники изнасиловали двух девочек. ВСУ устроили самосуд

Обсуждая громкий скандал в украинских СМИ, касающийся, якобы, ненадлежащего качества украинской разработки миномета «Молот», Литвин, защищая оружие, обвинил военных в непрофессионализме и заподозрил в нехорошем:

«Я видел энное количество видео, где «Молоты» умышленно ставили неправильно, чтобы они перекручивались в воздухе после выстрела. Это преступление. И желательно было бы, чтобы военная прокуратура провела расследование о том, как используется оружие в этих видео», — заявил он в интервью.

Читайте также: Ярош назвал дату возвращения Донбасса под контроль Киева

Продолжая тему вредительства, командир отдельного батальона отметил массовые факты саботажа в рядах ВСУ:

«Я могу рассказать кучу историй, когда специально портили технику, чтобы не идти в бой. И об этих случаях все скромно молчат», — сообщил он.

Рассказывая о практике очередной волны набора в ВСУ, Литвин поделился сведениями о специфике задач, к которым готовят украинских военных на Донбассе: «Я вижу, что сейчас в механизированных и мотопехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны, роты. Идет накачка на зачистку, определенная специализация», — рассказал собеседник apostrophe.ua.

В ходе интервью соратник Яроша рассказал о том, что тренировали его подчиненных в том числе инструкторы израильской армии: «Мы воюем так, как нам поставили задачу, как нас научили… У нас здесь работали израильские инструкторы», — подтвердил Литвин.

Читайте также: США подготовят еще четыре украинских батальона в 2018 году

Выразил свое отношение интервьюируемый и к прямому военному столкновению с Россией: «Мне очень нравится, как сказал один журналист (Роман Цымбалюк в программе «60 минут» на канале «Россия-1») на российском телевидении: какой бы наша армия ни была — вы будете с ней воевать. Вот высшее проявление национального сознания — на российском телевидении кацапу в лицо такое заявить».

Ну и под конец интервью украинский командир подразделения Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказал о некоторых особенностях генотипа укровояк:

«У украинцев ген воина — в крови. Мы же постоянно страдаем то от тех, то от других, через нашу землю все эти орды ходят туда-сюда», — поделился своими соображениями Литвин.

Как именно связан «ген воина» в крови украинцев с массовым вредительством и саботажем, о котором он сам рассказывал ранее, украинский военный не сообщил.

Читайте также: Вместо летального оружия США передают ВСУ медицинские машины

Напомним, Украинская добровольческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создана Дмитрием Ярошем на основе подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участвовавших в боевых действиях на Донбассе, а именно его 5-го, 8-го и медицинского батальонов.

Дмитрий Ярош, украинский радикальный националист, В 1994 году стал одним из основателей радикальной националистической организации «Тризуб» им. С. Бандеры (организация, деятельность которой запрещена в РФ), руководил её региональным подразделением. В 1996 году вошёл в центральный комитет организации. В конце ноября 2013 года на базе организации «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ярош создает «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правоэкстремистскую группировку, принявшую участие в том числе и в организации государственного переворота на Украине в 2013—2014 годах. «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочитает именовать свою идеологию «революционным национализмом», основывающимся на идеях Степана Бандеры.