В РПЦ сообщили об искажении исторической правды в фильме «Матильда»

Москва, , 12:46 — REGNUM Искажение исторической правды в фильме «Матильда», премьера которого назначена на 26 октября 2017 г, является демонстрацией неуважения к памяти царской семьи. Об этом сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с RT.

«Искажение исторической правды, которое имеет место в рамках данного фильма, является по меньшей мере демонстрацией неуважения к памяти царской семьи императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны, которые были зверски убиты вместе со своими родственниками и близкими в застенках Ипатьевского дома и прославлены церковью как страстотерпцы», — отметил он.

По его словам, каждый гражданин, опираясь на мнение своего духовника и имея какие-то доводы, может сам принять решение смотреть фильм или нет.

Кипшидзе также добавил, что фильм «Матильда» вызвал вполне обоснованную обеспокоенность «многих десятков тысяч верующих».

Напомним, фильм «Матильда», вольно интерпретируя исторические события, рассказывает об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II.

Читайте также: Добрый фильм о любви: Адвокат Учителя ответил Поклонской

Читайте также: Поклонская продолжает обращаться к генпрокурору РФ. Теперь в видеорежиме