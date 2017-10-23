«Такой он, Курган, — не каждому по зубам!» — Зауралье за неделю

Курган, , 13:44 — REGNUM В Курганской области на минувшей неделе (16−22 октября) поставлена запятая в громком деле о растрате полутора миллионов казенных денег главного регионального вуза, переживали за крышу над головой трехлетнего мальчика и обсуждали анонимные сообщения телеграмм-каналов.

Запятая в растрате вузовских денег

На минувшей неделе поставлена запятая в громком деле о растрате в Курганском государственном университете. Бывший руководитель вуза Михаил Е. приговорен к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Свою вину осужденный не признал.

Напомним, Михаилу Е. вменялось, что исполняя обязанности ректора КГУ он в период с 31 июля 2015 года по 16 февраля 2016 года, используя свое служебное положение, нанес вузу финансовый ущерб в размере 1,5 млн рублей. По версии следствия, он за счет университета арендовал квартиру площадью 136 кв. м за 50 тыс. рублей в месяц. Также из казны вуза Михаил Е. платил двум охранникам, ежедневная заработная плата каждого из которых составляла 1500 рублей.

Приглашенные им из Санкт-Петербурга на работу в КГУ преподаватели необоснованно получали зарплату от 50 до 80 тысяч рублей, тогда как по ведомостям они получали в 5−8 раз меньше. Были выяснены в суде и другие его финансовые прегрешения. Прокуратура запрашивала для бывшего руководителя вуза 8,5 лет лишения свободы. Вердикт судьи — 2,1 года в колонии. Решение Курганского городского суда в законную силу не вступило. Адвокат осужденного подает на апелляцию.

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«История этого временного ректора КГУ вообще получилась какой-то смазанной: неожиданно приехал из Питера, со всеми подружился и начал делать вуз великим. Но вскоре был уличен в присвоении денег из кассы, окружил себя охраной и бесславно покинул пост. Такой он, Курган, — не каждому по зубам», — делает вывод телеграмм-канал «Аппарат Илизарова».

Квартира или ребеночек?

Также на минувшей неделе получило продолжение громкое дело о законодательном казусе, когда трехлетнего сироту из Шадринска выселяли из квартиры. Вроде все по закону, а ребенок остается без крыши над головой. ИА REGNUM ранее сообщало, что жилье получила мама малыша как воспитанница детского дома. Чтобы детдомовцы по не стали жертвами «черных риэлторов», был принят документ, по которому пять лет выделенные сиротам квартиры имеет статус специализированного жилья, и лишь потом их разрешено приватизировать. Мама ребенка недавно погибла от рук убийцы. Биологический отец малыша, который ранее не проживал с матерью сироты, но якобы участвовал в его воспитании, поселился вместе с малышом. Но горадминистрация Шадринска потребовала освободить помещение — квартира не имеет статуса социального жилья, владельцем является муниципалитет. Ситуация получила широкий общественный резонанс.

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Администрация Шадринска пошла на попятную и продлила договор специального найма жилья с отцом ребенка. Теперь он еще три года может жить на птичьих правах в собственности муниципалитета. Курганские парламентарии свою очередь готовят обращение в Госдуму с просьбой изменить нормы Жилищного кодекса России в плане защиты прав несовершеннолетних членов семьи нанимателя специализированных жилых помещений. А чиновники просят прессу не обвинять их в бездушии, уж очень ситуация нестандартная.

«Но похоже, что на этом интерес к семье не пропал. А местных чиновников и депутатов заинтересовала личность отца мальчика. Теперь власти переживают, как бы он не отжал квартиру у маленького ребенка. Хорошо бы, чтобы за этой историей продолжили следить СМИ», — пишет телеграм-канал «Аппарат Илизарова».

Чьих будете?

Телеграм-каналы прочно входят в курганскую жизнь. На минувшей неделе один из них — «Курганский дед» — сообщил об инициативе шадринцев, которые решили обратить внимание местных властей на архитектурное наследие прошлого баннерами «Спасите меня от беспредела! Я — памятник архитектуры!» Плакаты появились на домах ул. Февральская 84 и ул. Михайловская, 88, являющихся объектами регионального культурного наследия. Так как здания — собственность второго по величине муниципалитета Зауралья, баннеры были спешно сняты. В мэрии Шадринска пояснили СМИ, растиражировавшим акцию активистов, что дома-памятники готовят на продажу, и за их сохранность будут отвечать потом иные хозяева.

Но, как радостно отмечают на самих телеграм-каналах, на них обращают внимание чиновники и пресса. А в официальных СМИ гадают, кто за спинами каналов прячется, сколько они стоят и как их потом могут использовать на предстоящих выборах марта и сентября 2018 года.

«Несомненно, это не досужая самодеятельность каких-то решивших порезвиться журналистов, поскольку ведение канала достаточно трудоемко. При этом тексты написаны хорошим пером, и, значит, неплохо оплачены. Исполнители — местные (возможно, выходцы из местных), поскольку часть упоминаемых лиц сегодня из-за пределов области незаметны, хотя некогда находились около местной, так сказать, элиты», — поделился своим предположением с ИА «Уральский меридиан» доктор философских наук, профессор, зам. председателя комитета по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы Борис Шалютин.