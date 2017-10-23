Угроза теракта над ЧМ-2018 и сигнал SOS: Ростов-на-Дону за неделю

Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожают городам-организаторам мундиаля, горожане подают сити-менеджеру сигнал бедствия, а новый аэропорт «Платов» «взвинтит» цены на авиабилеты почти на четверть. Чем запомнится минувшая неделя в Ростове-на-Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Террористическая угроза

Новость, которая навела страх на горожан на минувшей неделе, касается возможной террористической атаки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики угрожают организовать нападения на города-организаторы матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Портал 161.ru ссылается на британскую газету Daily Mail, которая сообщила, что через социальные сети и СМИ террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространили фотоколлаж соответствующего содержания.

Напомним, что футбольные баталии первенства планеты пройдут ‪с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В столице юга России будет сыграно пять матчей, а в Азове и Таганроге будут расположены тренировочные базы сборных команд.

«SOS! У нас дети!»

Несмотря на то, что отопительный сезон в Ростове-на-Дону официально стартовал 13 октября, жители некоторых многоквартирных домов остаются без тепла. Об этом горожане сообщили в социальных сетях. Сигнал бедствия в буквальном смысле подали жильцы дома по улице Суворова, 7, вывесив на балконах и окнах обращение к сити-менеджеру Виталию Кушнарёву.

«Кушнарёв, у нас дети, SOS!» — гласит надпись.

Вместе с тем горожане в прямом смысле слова боятся за свои жизни. Они утверждают, что в их доме, построенном около 120 лет назад, ни разу не было капитального ремонта, а стены могут рухнуть в любую секунду. Жильцы готовы перейти к решительным мерам — объявить голодовку.

Дорого-богато

Федеральная антимонопольная служба предложила новому аэропорту Ростова-на-Дону самые высокие тарифы на юге России, что приведёт к неминуемому росту цен на авиабилеты, сообщает РБК. Так, тарифы для «Платова» оказались выше, чем для действующего ростовского аэропорта.

В частности, для российских авиакомпаний сбор за взлет и посадку может составить 547 руб. за тонну максимальной взлетной массы (для действующего аэропорта тариф составляет 344 руб. за 1 т/мвм). За обеспечение авиационной безопасности с авиакомпаний будут брать 1032 руб. за 1 т/мвм, что втрое больше, чем в пока ещё действующем аэропорту, за пользование аэровокзалом — 238 руб. за пассажира на внутренних линиях (почти в 5 раз выше) и 371 руб. за пассажира на международных рейсах (в 11,6 раза выше). Обслуживание пассажиров обойдется 264 руб. на человека на внутренних (в 2 раза выше) и 870 руб. — на международных линиях (в 3,1 раза выше).

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Долгожданная школа

В микрорайоне «Суворовский» в донской столице заложен камень будущей школы, которая сможет принять 1 тыс. 340 ребят. Комплекс будет располагаться на территории военного городка №140. Согласно проекту, в здании школы будут актовый и спортивный залы, которые будут соответствовать самым современным стандартам. На территории школы будет расположена зона парковки, отдыха, физкультуры и спорта, а также хозяйственные помещения.

«Концепция полицентричности города рассчитана на то, чтобы развивать районы, находящиеся на периферии. Сегодня мы не только уделяем внимание строящимся объектам к чемпионату мира по футболу, но и вкладываемся в развитие социальных объектов», — цитирует Don24.ru сити-менеджера Виталия Кушнарева.

Стоит отметить, что в отдалённом микрорайоне города-миллионника, где живут в основном семьи с детьми, школы нет. Ученики вынуждены ехать по пробкам через весь город, чтобы получить знания. Жители жалуются, что транспорт ходит редко, а поначалу его и вовсе не было. До сих пор в микрорайоне нет больниц.

Спасти дерево

В Ростове-на-Дону в осенний День древонасаждения появилось 12,7 тыс. молодых деревьев и 9,6 тыс. кустарников. Остаётся только надеяться, что за ними в течение всего времени будет надлежащий уход, и они смогут пережить предстоящие морозы. А вот в парке Чуковского стали погибать совсем молодые деревья, появившиеся в весенний День древонасаждения.

Вся аллея засохла. Там палочки, потому что эти деревья обломали. Могли быть живыми, зелеными, давать кислород, но результата нет. Мы видели здесь машину поливальную, которая приезжала, полила два дерева, это было сфотографировано, прислано нам, в администрацию. Мы вроде бы как успокоились, потом вышли вечером на прогулку, посмотрели, пощупали лунку около ствола клена и убедились, что политы были два клена из 50-ти», — рассказала телеканалу «Дон-ТР» горожанка Оксана Давыденко.

День древонасаждений — праздник, который был возрождён в Ростовской области в 2012 году. Он проводится дважды в год — весной и осенью. Благодаря экологической акции за прошедшие пять лет в парках, скверах, у мемориальных комплексов высажено более 1,5 млн деревьев и кустарников.