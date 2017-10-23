Новгородские ОМОНовцы покорили Эльбрус

Великий Новгород, , 12:17 — REGNUM Двое сотрудников ОМОНа «Варяг» Отдела Росгвардии совершили восхождение на гору Эльбрус в рамках выполнения обязательной программы нормативов, чтобы получить третий спортивный разряд альпиниста, сообщила старший референт по взаимодействию со СМИ Отдела Росгвардии по Новгородской области Ирина Смирнова.

Восхождение на высоту 5 642 метра заняло у спецназовцев десять дней. В первые дни похода они совершили тренировочные восхождения на вершины к горному водопаду «Девичьи косы» и научной обсерватории, которые располагаются на высоте более 3 тыс. метров.

«Сложность была не столько в серьезных физически нагрузках, а в том, чтобы преодолеть температурные перепады от +30 у подножья горы до — 14 при прохождении ледника», — поделились офицеры.

Затем сотрудники ОМОНа поднялись к скалам Пастухова (4 200 метров) и «Приюту 11» (4 100 метров), где отработали навыки снежно-ледовой подготовки.

Завершающий этап — подъем к вершине Эльбруса — спецназовцы начали около 01:00 по местному времени, чтобы встретить рассвет на вершине. Там они развернули флаг новгородского ОМОНа.

Ранее сообщалось, что 86-лентий житель Нижнего Новгорода Зиновий Славинский покорил Эльбрус, тем самым установив новый мировой рекорд.

До него самым пожилым альпинистом считался непалец Мин Бахадур Шерхан, который скончался в возрасте 85 лет в базовом лагере под Эверестом при попытке покорить вершину.

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