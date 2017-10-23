В Екатеринбурге снесут 220-метровую телебашню

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) провела конкурс среди подрядчиков по проведению работ по сносу недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Победителем стала компания АО «Работы взрывные специальные», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает интернет-издание Znak.com, снос телебашни будет осуществляться при помощи технологии направленного разрушения. Специалисты, которые будут проводить работы, пояснили при этом, что башня свалится как подрубленное дерево. Издание отмечает, что эта же компания осуществляла снос мукомольного завода, на месте которого строится «Макаровский квартал».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что УГМК намерено снести недостроенную 220-метровую телебашню стало известно в начале сентября. На её месте и прилегающих территориях будет возведена Ледовая арена.

Напомним, что строительство телебашни началось ещё в 1983 году. Её высота должна была составить 360 метров, и до 1991 года было возведено 220 метров строения. После развала СССР начались проблемы с финансированием и работы были заморожены. В течение последующего времени региональные власти пытались привлечь инвесторов для завершения строительства, но безуспешно.

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В начале 2017 года «самый высокий долгострой» был переведен из федеральной собственности в региональную, а затем отчцждён из собственности региональной собственности. В результате было образовано АО «Ледовая арена» 40% уставного капитала которого принадлежит правительству Свердловской области, а остальные УГМК.

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Отметим, что против сноса телебашни высказывались сенатор Эдуард Россель и глава Атомстройкомплекса Валерий Ананьев.

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