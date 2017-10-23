В День народного единства в Москве ограничат продажу спиртного

Москва, , 11:52 — REGNUM В Москве на время празднования Дня народного единства, 4 ноября, будет ограничена продажа алкоголя. Об этом 23 октября сообщается на официальном сайте столичной администрации.

Отмечается, что спиртные напитки, включая пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет приобрести в местах массовых гуляний: в парках, на пешеходных улицах и площадях. Вместе с этим на праздничных площадках нельзя будет купить напитки в стеклянной таре.

«Такие меры нужны для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди горожан», — сообщается на сайте.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник пришел на смену 7 ноября — дню Великой Октябрьской Социалистической революции.

В Москве 4 ноября пройдет общегородской митинг-концерт «Россия объединяет!», в котором примут участие исполнители популярных песен, гражданские активисты, общественные организации, профсоюзные объединения и т.д.

Кроме того, планируется проведение познавательного квеста, а также для детей и взрослых организуют творческие, спортивные, игровые и интерактивные площадки.

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