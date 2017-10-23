Суд обязал мэрию Новосибирска бороться с терроризмом

Новосибирск, , 11:44 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным бездействия мэрии города по профилактике терроризма и экстремизма, сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Прокуратора города постоянно проводит проверки исполнения мэрией профилактики экстремизма и терроризма. В ходе мониторинга было установлено, что городские власти не утверждали целевые программы, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, а также ликвидацию их последствий.

Так, Федеральный закон «О противодействии терроризму» и Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на органы местного самоуправления предполагают разработку и утверждение муниципальных программ. Вопреки закону, мэрия Новосибирска не разработала и не утвердила такую программу.

Напомним, 28 сентября в новосибирскую полицию поступили многочисленные сообщения о минировании школ, торговых центров и административных зданий. В результате проверки на одном из объектов не было найдено взрывное устройство.

На следующий день звонки о минировании продолжились. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал жителей города сохранять спокойствие и организованность.

5 октября звонки о минировании возобновились. Были проведены полная проверка и эвакуации, ни одно из сообщений вновь не подтвердилось.

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