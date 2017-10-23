Маск получил разрешение на строительство тоннеля Hyperloop

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск построит тоннель между Нью-Йорком и Вашингтоном. Об этом сообщает Mashable.

По информации издания, Маск получил разрешение от властей штата Мэриленд на строительство тоннеля, протяженность которого составит около 16 километров. Строительство будет вести компания The Boring Company.

В рамках проекта, который получил название Hyperloop, планируется построить тоннель для высокоскоростного поезда, который соединит Нью-Йорк и Вашингтон. Путь от одного города в другой должен составить 29 минут

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Маск получил устное разрешение на строительство тоннеля. Кроме того, в калифорнийском городе Хоторн, где расположена штаб-квартира SpaceX, проводились испытания капсулы Hyperloop. Испытания прошли в вакуумной трубе длиной 1,2 км. Капсулу удалось разогнать до скорости 324 км/ч.

Напомним, в 2012 году Илон Маск предложил создать тип транспорта, при котором капсула с грузом или пассажирами движется в вакууме.

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