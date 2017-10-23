«Пока никак»: у главы Бурятии нет времени изучать родной язык

Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM Алексей Цыденов, который руководит Бурятией с февраля 2017 года, до сих пор не продвинулся в изучении бурятского языка. Он сам признался в этом в ходе прямой линии в эфире ГТРК «Бурятия» 21 октября.

Журналист Татьяна Мигоцкая напомнила, что в настоящее время в республике проходит месячник бурятского языка, включающий в себя множество мероприятий. Затем она спросила у Цыденова, как продвигаются его занятия по изучению бурятского языка.

«Пока никак, — ответил Алексей Цыденов. — В воскресенье я заканчиваю работу в 10 вечера, правда, начинаю, часов с 11 утра. А в другие дни ситуация со временем ещё более напряжённая».

Между тем бурятские журналисты сегодня, 23 октября, не преминули напомнить Алексею Цыденову о том, что он ранее заявлял о своём намерении выучить бурятский язык.

«Мне жена поставила сроки. Говорит, стыдно забыть родной язык, надо учить», — цитируют местные массмедиа фразу Цыденова, сказанную им в феврале 2017 года.

В то же время в информационном пространстве Бурятии главу характеризуют как человека работоспособного.

«О работоспособности главы Бурятии известно уже давно. С самого приезда в республику он работает ежедневно до позднего вечера и без выходных», — пишет, например, «Байкал-Daily».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Цыденов возглавил Бурятию в феврале 2017 года. Тогда Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года, ушёл в отставку и заявил о том, что не намерен участвовать в выборах главы республики.

Сначала Цыденов был временно исполняющим обязанности главы Бурятии, а в сентябре 2017 года одержал победу на выборах. За него проголосовали 87,43% избирателей — 260 тысяч человек.

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Напомним, Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье железнодорожника. Его отец — бурят, а мать — русская.

По информации властей республики, в 2016 году объём финансирования на реализацию мероприятий государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка», которая реализуется в Бурятии с 2014 года, составил более 30 миллионов рублей.

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