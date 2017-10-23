«Зарублены топором»: прокуратура заметила гибель тюленей под Петербургом

Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга и Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству ведут совместную проверку по факту информации о гибели тюленей на берегу Финского залива. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

По информации экологов, тюлени были убиты рыбаками, которые недовольны тем, что эти морские животные сокращают их улов.

«Прокуроры выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки и получении данных о причинах гибели животных будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В субботу, 21 октября, в сообществе «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте», которое ведут создатели «Фонда друзей балтийской нерпы», появилась информация о том, что гулявшие по берегам Финского залива люди нашли двух серых тюленей, один из которых предположительно был зарублен топором. Как предполагают экологи, это преступление — дело рук рыбаков, которые воспринимают тюленей как своих «конкурентов» за улов.

«Очень красноречивая иллюстрация к нарастающему конфликту рыбаков и тюленей на Финском заливе <…> достаётся помимо тюленей и драгоценной кольчатой нерпе, так как рыбаки не делают никаких скидок этим животным <…> если раньше рыбаки хотя бы прислушивались к нашим просветительским речам в защиту кольчатой нерпы, то теперь никоим образом не идут на контакт и не хотят обсуждать своих взаимоотношений с тюленями. На глазах растёт озлобление рыбаков против тюленей и к сожалению, выхода из этой ситуации пока что нет», — пишут авторы сообщения.

Сообщение вызвало шквал негативных эмоций у участников группы.

«Как можно так жестоко поступить с животным?! Ну даже и съел рыбу, но это не стоит того чтобы убивать тюленей!!!»;

«Что за уроды. Бедные малютки… Когда же кончится этот ужас для животных»; — возмущаются пользователи.

В то же время другие читатели попытались объяснить происходящее с точки зрения рыбаков.

«Я понимаю возмущение выше, однако надо понимать, что рыбаки живут за счет продажи пойманной рыбы, тюлени едет ту же рыбу, возникает конкуренция. Чем больше тюленей, тем меньше рыбы для рыбаков, меньше их заработок. Вряд ли рыбаки собираются жертвовать своими кровными ради благополучия тюленей-конкурентов. Так что с их точки зрения, они, убив подвернувшихся тюленей, упрочили своё благополучие. Это не просто жестокость или тупость», — написал один из участников дискуссии.

Пользователь под ником «Ольга Гусарова», представившаяся как жена рыбака, заявила, что возросшее поголовье тюленей реально ставит под угрозу улов тех, кто занят промыслом.

«Я ни в коем случае не оправдываю тех, кто это сделал, но как жена рыбака могу вам рассказать, как эти «существа» приходят в дом к детям. Когда тюлень выжирает из сетки всю рыбу, еще и рвет ее (стоимость ее, кстати немаленькая), а дома дети, которых кормить и одевать надо <…> и многие даже не задумываются, как и каким трудом досталась эта рыба <…> в нашей семье единственный доход с рыбалки и живем мы на эти деньги», — заявила женщина.

Балтийский серый тюлень — один из редких видов морских млекопитающих, занесенный в Красную книгу. Его популяция в российской части Финского залива насчитывает всего около 600−700 особей. Еще меньше в Финском заливе кольчатых нерп, всего 200 особей. Тюлень и нерпа занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга и в Красную книгу Российской Федерации.