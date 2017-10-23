Мусорная концессия в Новосибисрке «под лупой». Подробности о концессионере

Новосибирск, , 15:24 — REGNUM В рамках всё усиливающегося противостояния вокруг концессионного соглашения на строительство двух мусорортировочных комплексов с двумя же полигонами для ТКО, заключённого между правительством Новосибирской области и компанией ООО «Экология-Новосибирск», было бы логичным поближе познакомиться с теми, кто стоит по ту сторону баррикады, и против кого 21 октября сотни новосибирцев выходили на митинг.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года группа «ВИС» приобрела 75% ООО «Экология-Новосибирск».

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А потому все претензии противников мусорной концессии в Новосибирске сегодня адресуются в первую очередь ей. Но кто же стоит во главе компании, которую сегодня так жёстко критикуют в Новосибирской области, и что представляет из себя сама организация?

На официальном сайте «ВИС» сказано, что компания начала операционную деятельность в 2000 году и сформирована на основе ООО «Производственная фирма «ВИС». В качестве видов деятельности указаны строительство, инжиниринг, поставки и монтаж оборудования, автоматизация производственных процессов. Сферы деятельности: промышленное, энергетическое, нефтегазовое, гражданское, дорожно-транспортное и жилищное строительство.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, в качестве почтового адреса компании указан город Гатчина Ленинградской области. Уставной капитал — 3 млн рублей. Генеральный директор Игорь Снегуров. В качестве учредителей указаны: АО «УК «ВИС» — размер доли 49%; Игорь Снегуров — 44,5% и Евгений Скрябин — 6,5%.

Одним из учредителей УК «ВИС» указан, наряду с Игорем Снегуровым (49%), Дмитрий Рябов (51%), одновременно являющийся генеральным директором АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». А одним из членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества «ТК Мосэнерго» является Игорь Ротенберг, который, впрочем, ранее опроверг свою заинтересованность в Новосибирской области и причастность к мусорной концессии.

По информации из различных источников (от СМИ до сайта компании «ВИС»), в 2016 году ГСК «ВИС» вошла в первую двадцатку крупнейших по выручке компаний России, представленных в рейтинге РБК 500 в двух категориях — «Строительство инфраструктуры» и «Девелопмент и строительство». В 2015 году она впервые вошла в список крупнейших частных компаний Forbes и поднялась на десять позиций в рейтинге RAEX-600. Также известно, что с 2012 года ООО «ПФ «ВИС» (головная компания ГСК «ВИС») входила в топ-15 крупнейших компаний Северо-Западного федерального округа по динамике роста, по данным газеты «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Интересное наблюдение

Нынешний врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в 2014 году был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В полпредстве он курировал контрольно-ревизионную работу и отвечал за мониторинг социально-экономического развития регионов. Это, впрочем, не помешало Андрею Травникову в новой должности заявить о планах в ближайшем будущем разорвать концессионное соглашение.

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И еще немного фактов

Согласно информации самой компании «ВИС», её основными заказчиками являются предприятие ПАО «Газпром», крупные энергетические компании, администрации субъектов РФ и муниципальных образований. «За период с 2000 года компания реализовала 66 масштабных проекта. Портфель заказов сформирован до 2020 года, его оценочная стоимость составляет более 500 млрд рублей», — рассказывает о себе компания.

Отметим, что в 2018 году в Новосибирской области будет объявлен конкурс на регионального оператора по обращению всего мусора. По федеральному законодательству, региональный оператор будет собирать все «мусорные платежи» с населения, а это около 4 млрд рублей в год.

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И, как ранее отмечал ИА REGNUM депутат законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, именно это является главной сверхзадачей ГК «ВИС».

"Согласитесь, быть региональным оператором и управлять всеми «мусорными деньгами» — это гораздо круче и надежнее в финансовом отношении, чем управлять всего двумя МСК и заниматься сортировкой мусора», — считает Агеенко.

А учитывая то, что концессионер в лице «Экология-Новосибирск» заходит в регион с инвестициями в размере 6,5 млрд рублей, то это вполне может сыграть роль при выборе регионального оператора. И заявление Травникова о возможном разрыве концессионного соглашения, как и требование со стороны общественности того же, связаны лишь с переносом МСК, но не с их строительством. Заводы и полигоны нужны региону, и это понимают даже противники «мусорной аферы». Несмотря на то, что действие федерального закона «Об отходах производства и потребления», согласно которому регион должен создать единый механизм транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов, выбрать регионального оператора и установить тариф для населения, перенесено на 2019 год, всё это сделать всё равно придётся, рано или поздно.

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