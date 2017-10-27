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Прораб Лариса. «Я живу в России»

Общество

ИА REGNUM ежедневно публикует цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны

Москва, 27 октября 2017, 15:00 — REGNUM  «Я на строительстве давно, прошла многие ступени профессии. Сейчас я работаю прорабом на Люберецких полях. У меня на участке работают только мужчины. Они меня уважают и называют «наша Лариса».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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